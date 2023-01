A Perpignan, les réfugiés ukrainiens ont pu célébrer le Noël orthodoxe avec une messe spéciale

Plus d'une centaine de réfugiés sont venus assister à la messe organisée par la paroisse et les Scout d'Ukraine représentés par Iryna Védrines.

Ce samedi 7 janvier, une messe avait lieu à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan. Office spécialement organisée par la paroisse et les Scout d'Ukraine, pour célébrer le Noël orthodoxe et accueillir plus d'une centaine de réfugiés ukrainiens venus de tout le sud-est de la France pour communier ensemble et respecter leur calendrier religieux.

Maintenir les traditions, même dans son pays d'exil

Yarena est venue depuis Montpellier en bus avec ses deux enfants spécialement pour assister à cette messe. Durant l'office sa famille a interprété des chants de Noël traditionnels ukrainiens. Un moment qu'elle tenait absolument à vivre et à vivre le 7 janvier " Je suis ravie d'être là. C'est très important pour nous parents de venir avec nos enfants pour respecter ces traditions et leur transmettre, même si nous ne sommes pas dans notre pays." Pour elle cette messe organisée précisément le 7 janvier, date de Noël dans le calendrier orthodoxe était le moyen " de célébrer, de venir prier pour la paix et de se sentir encore unique".

Le programme de la messe comprenait plusieurs chants traditionnels ukrainiens. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Le souhait de revenir à un Noël au 25 décembre

Certains l'ont exprimé à la fin de l'office religieux. Comme Martha, installée à Port-Vendres depuis mars 2022 " Je ne suis venue à l'église aujourd'hui que parce que ma mère me l'a demandé. " Accompagnée de ses deux enfants, elle aussi a entonné les chants traditionnels ukrainiens mais "c'est la dernière fois que je fête Noël le 7 janvier. Je ne veux plus célébrer Noël avec les Russes, plus jamais. " Même souhait pour son amie Mariana "C'était comme ça avant l'URSS, l'Ukraine célébrait Noël le 25. On doit revenir à ce qu'il y avait avant les Russes."