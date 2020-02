A Perpignan, une marche blanche pour rendre hommage à une SDF décédée

Une soixantaine de personnes a participé ce samedi matin à une marche blanche à Perpignan, organisée pour rendre hommage à Françoise, une SDF de 61 ans décédée après avoir vécu plus de six ans dans la rue.

Perpignan, France

L'émotion et la colère étaient fortes ce samedi matin à Perpignan. Une marche blanche est partie de la gare historique pour rendre hommage à Françoise, une SDF de 61 ans décédée il y a quelques jours. Cette femme, connue notamment dans le quartier de la gare, a passé six ans dans la rue. Elle vivait dans des conditions très précaires, sous une tente et était handicapée depuis l'été dernier après une violente agression à la gare de Perpignan.

Françoise est décédée des suites d'une longue maladie. Après des années de bataille, elle venait tout juste d'obtenir un logement social. La marche blanche était organisée par les associations qui venaient en aide à la SDF.

C'est la première fois que je participe à une marche. Mais je voulais être là. Le décès de Françoise m'a beaucoup touché. Sa situation était difficile. Ca ne devrait pas exister ce genre de chose. Il a fallu attendre qu'elle décède pour lui attribuer un logement social. C'est une honte. (Une manifestante)