À Petit-Quevilly, une conseillère numérique pour vous donner le déclic

"C'est comme si on m'avait donné une voiture et qu'on m'avait dit : vas-y conduis alors que je n'ai pas le permis" sourit Nicole, 77 ans, face à son ordinateur portable. L'infirmière à la retraite est toute équipée mais un peu désarmée. "Je sais l'allumer, je sais rentrer mon code, je sais qu'il faut appuyer là [montrant l'icône avec son doigt] pour aller sur internet mais après il apparaît des choses que je ne comprends pas" constate-t-elle avec regret.

Et pourtant Nicole aurait bien des choses à faire sur son ordinateur et la première serait de "comprendre cet outil. La société fait de plus en plus fonctionner ce genre de choses et moi je suis nulle". Ce sentiment de honte voire d'exclusion, Clara le partage. Elle a beau se servir d'un ordinateur quotidiennement dans son travail, elle ne sait utiliser que des logiciels spécifiques à son métier alors qu'elle voudrait "faire des courses sur internet, prendre un rendez-vous en ligne, déclarer les impôts" énumère la quinquagénaire.

Des permanences, des ateliers individuels ou collectifs sont proposés pour se familiariser ou se perfectionner avec les outils numériques au Kaléidoscope de Petit-Quevilly (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

Autant d'activités qui peuvent paraître simples à qui sait manipuler un ordinateur mais qui n'ont finalement jamais fait l'objet d'une formation à proprement parler pour de très nombreuses personnes. Le gouvernement estime à 13 millions le nombre de Français éloignés - à différents niveaux et pour différentes raisons - du numérique.

Une conseillère numérique pour se former ou se perfectionner

Nicole et Clara en font partie et c'est ce qui les a amenées à pousser la porte du Kaléidoscope, un tiers-lieu situé à Petit-Quevilly, dans la métropole de Rouen (Seine-Maritime) et qui propose depuis début 2022 les services d'une conseillère numérique. Agathe Leballeur assure ainsi des permanences (chaque jeudi après-midi) pour "des demandes urgentes, des problèmes spécifiques que l'on peut régler rapidement ou tout simplement prendre contact". La jeune femme propose ensuite des ateliers collectifs ou individuels. Tous ces rendez-vous sont gratuits.

Pour Nicole, par exemple la conseillère recommande dans un premier temps un atelier individuel pour se familiariser avec les bases de l'ordinateur : la souris, le clavier, etc. Pour Clara, des ateliers collectifs pourraient convenir sauf pour sa déclarations d'impôts. "Là on peut prendre un rendez-vous, se mettre dans un petit bureau et faire ensemble" propose Agathe Leballeur.

"La première chose c'est de redonner confiance" note la conseillère. Les deux sentiments les plus partagés par les personnes qui poussent la porte de la permanence ou des ateliers sont "la peur et la honte". La peur de la sécurité sur internet, les "arnaques, les fraudes" mais aussi la peur de ne pas savoir faire, de faire mal qui mène à l'autre sentiment celui de la honte. "Les personnes se sentent bêtes de ne pas réussir et se sentent exclues aussi" analyse Agathe Leballeur.

Redonner confiance et accompagner

L'idée est donc de leur donner les clefs pour qu'elles puissent appréhender ces outils qui font désormais partie de notre quotidien. Cela va démarches administratives, à la création d'un compte sur "Le Bon coin" en passant par des formations pour les parents "souvent très inquiets et partagés sur la manière d'accompagner leurs enfants dans leurs usages d'internet. A la fois les parents veulent que leurs enfants sachent se servir d'internet et soient familiers de ces outils numériques indispensables et à la fois ils ne veulent pas qu'ils tombent dans les dangers et les travers du numérique" souligne la conseillère qui propose donc aussi des ateliers à destination des parents.

Son public est donc très large car contrairement aux idées reçues, le numérique n'exclut pas seulement les personnes âgées. "Certains jeunes peuvent tout à fait maîtriser leur smartphone" et les réseaux sociaux mais se retrouvent bien moins à l'aise quand il s'agit de se servir d'un ordinateur pour rédiger un CV par exemple ou simplement écrire un mail.

Agathe Leballeur se donne pour mission de répondre à toutes ces difficultés et de rendre "autonomes" ceux qui poussent sa porte pour qu'ils n'aient plus besoin d'elle.

Le Kaléidoscope de Petit-Quevilly n'est pas le seul lieu où trouver ce type d'accompagnements et d'ateliers. Le gouvernement déploie en ce moment ses conseillers numériques sur tout le territoire. Ils doivent être 4 000 à terme. Ils sont plus de 150 en Normandie, dont 40 en Seine-Maritime. Pour trouver celui ou celle qui serait le plus proche de vous c'est ici.

Le Kaléidoscope, 29 rue Victor Hugo, 76140 Petit-Quevilly