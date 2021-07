"On a peur d'une balle perdue" : les femmes du quartier du Plan à Valence se mobilisent contre l'insécurité

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant la Maison pour tous du Plan, à Valence, jeudi 15 juillet en fin d'après-midi. Un rassemblement organisé quatre jours après les coups de feu tirés dans le quartier de Fontbarlettes. Ce fait-divers créé l'émoi chez les habitants, qui se sont réunis "pour dire stop" à l'insécurité grandissante dans leur quartier.

Ras-le-bol

Nadia, habitante du quartier confie être de plus en plus angoissée. "Ca commence, oui. On a peur, quand on emmène nos enfants au centre de loisirs, on a peur d'une balle perdue." Sa sœur, qui a grandi au Plan, acquiesce. "Il y a deux frères qui ont été tués il y a six mois, des feux d'artifice tous les soirs, maintenant on agresse des agents, ce n'est pas normal. Déjà à la base, notre quartier, il est délaissé, on en arrive à un point ce n'est plus possible."

Sophie Mimoun, présidente du collectif des Mamans indignées, est à l'origine de cette manifestation. "Les habitants se sont rassemblés pour partager leur souhait de vivre en paix à Valence-le-Haut". Cela passe, selon elle, par des moyens supplémentaire. L'éducation et les équipements à destination des jeunes, doivent être prioritaires pour les élus. "C'est la meilleure façon pour prévenir de la délinquance", conclut-elle.