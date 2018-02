Piau Engaly, Aragnouet, France

Lovée au coeur des Pyrénées, dans la vallée d'Aure (Hautes-Pyrénées), la station de ski de Piau-Engaly est un lieu de mélange et de rencontres. Un mélange de population où les clients français et espagnols se cotoient, un mélange de générations où les jeunes adeptes de la glisse trouvent leur bonheur autant que parents et grands parents. Mélange d'activités où le free ride se pratique autant que les jeunes de neige pour les petits.

A l'heure des vacances scolaires, toutes ces générations se mélangent dans une station où les bâtiments arrondis offrent une place centrale où chacun se retrouvent. C'est là que les commerçants vous attendent à l'image du restaurant l'Edelweiss pour sa fameuse reblochonade (un demi-reblochon qui fond sur votre assiette de charcuterie...) ou de la boulangerie Le pain enneigé à l'heure des croissants.

Car les logements, et même l'hôtel, vous laissent débuter votre journée en pied de piste, sans avoir à traverser routes et parkings. Et c'est aussi dans cet espace que les activités de la station vous plongeront dans le snow foot ou même les arts du cirque grâce à la présence des jeunes artistes du Cirque Passing de Tarbes.

Côté pistes, les stations disposent d'une belle palette de couleurs, toutes au départ du bâtiment principal de Piau-Engaly, pour vous faire glisser sur l'ensemble du domaine. Et pour les adeptes des sensations fortes, snowpark et pistes de free-rides (sécurisées) sont aussi à votre disposition.

Et pour tous ceux qui préfèrent les petites bulles aux gros flocons, l'espace thermoludique vous fera goûter aux joies du jacuzzi et du bassin à l'eau à 34° avec une vue imprenable sur les pistes enneigées, grâce à de larges baies vitrées. Et si vous avez un peu de remords de ne pas être plus sportif, les cours d'aquaforme seront au programme de vos matinées.

Retrouvez toute la Tournée des Neiges de France Bleu Béarn dans les stations N'Py.