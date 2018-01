Clermont-Ferrand, France

André est résident de l'Ehpad Saint-Joseph de Lezoux depuis deux ans et demi. Sur son fauteuil roulant, il accélère pour se placer en tête de cortège, avant le court défilé jusqu'à la préfecture où une délégation doit être reçue. André a constaté que les choses se dégradent petit à petit.

Y'a beaucoup de problèmes chez nous. Les douches, au lieu d'en avoir une par semaine, on en a une par mois. Le personnel fait ce qu'il peut mais ils ne sont pas assez nombreux.

André espère que l'Ehpad Saint-Joseph aura les moyens d'embaucher plus de personnel. Derrière lui, les salariés applaudissent. Comme tous leurs collègues, ils se disent épuisés et malheureux de devoir mal traiter les pensionnaires.

Un large rassemblement

Ils viennent de Riom, Cunhalt, Issoire, Chamalières, Saint-Germain Lembron, etc.... Ils sont entre 600 et 700 pour ce rassemblement clermontois. La mobilisation peut paraître limitée mais les syndicats rappellent que de nombreux salariés, solidaires du mouvement, voire grévistes, sont restés au travail pour s'occuper des résidents. Et d'autres rassemblements étaient prévus ailleurs dans le Puy-de-Dôme, par exemple à Ambert ou Pontaumur, directement devant les Ehpad.

Surtout, cette manifestation allait au-delà d'un simple rassemblement intersyndical. Dans la foule, des directeurs d'établissements (leur association appelait à manifester), des familles et des élus, notamment plusieurs conseillers départementaux. Les 50 millions d'€uros supplémentaires annoncés par la ministre de la santé leurs semblent largement insuffisants. Cette journée de mardi pourrait n'être qu'un début, plusieurs syndicats se disent prêts à poursuivre le mouvement pour obtenir satisfaction.