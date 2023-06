À Piolenc, c'est 135 euros d'amende si on ne ramasse pas la crotte de son chien

Piolenc entre en lutte contre les déjections canines ! La commune du Nord-Vaucluse vient de mettre en place une série de mesures contre les crottes de chien qui jonchent ses rues et trottoirs. "C'était devenu un fléau dans le village, explique le maire, Louis Driey. Un agent devait faire le tour du village tous les matins pour ramasser les crottes de chien sur le parking des écoles, sur les stades de foot, les terrains de jeux scolaires. C'est inadmissible."

Alors en mars dernier, quand son nouveau responsable de la police municipale, Frédéric Ranc, est arrivé, il a fait de la lutte contre ces incivilités une priorité. "On a commencé par de la communication sur le site de la commune, détaille-t-il. Ensuite, sur les lieux ciblés où les gens venaient avec leurs animaux, on a apposé ces affiches où il y a marqué 'zéro respect => zéro tolérance' et le montant de l'amende : 135 euros."

Une surveillance discrète des propriétaires de chiens

Avec les cinq policiers municipaux, il a aussi organisé une surveillance discrète des propriétaires de chiens tôt le matin et tard le soir. "On n'était pas très loin parce que de toute façon, il faut constater une infraction pour pouvoir la caractériser, donc c'est ce qu'on a fait, précise Frédéric Ranc. Et on a pris également une photo de la déjection parce que ça nous est donné aussi pour le dossier."

En quinze jours, une personne a ainsi reçu l'amende de 135 euros, et ça a découragé les autres, assure le maire qui voit beaucoup moins de crottes de chien sur son chemin. "Avant, j'en rencontrais trois, quatre ou cinq chaque matin. aujourd'hui, si j'en vois une par semaine, c'est beaucoup", se félicite Louis Driey.

Le montant des amendes varie selon les communes

Les communes sont libres de fixer le montant des amendes contre les crottes de chien dans les rues. En Vaucluse, beaucoup de communes l'ont fixée à 35 euros, comme l'Isle-sur-la-Sorgue ou Camaret-sur-Aygues. La ville d'Avignon, elle, a fixé cette amende à 68 euros. Et elle peut monter jusqu'à 135 euros, comme à Piolenc ou à Valréas.