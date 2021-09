A Plobsheim, une manifestation contre un projet des propriétaires d'Europa Park

Une manifestation est prévue ce vendredi soir à 18h à Plobsheim, au sud de l'Eurométropole. A l'appel du collectif "Le chaudron des alternatives". Et cela pour dire non au projet MackNext. En fait un projet porté par les propriétaires d'Europa Park, les frères Mack qui voudraient ouvrir côté français une filiale multimédia dédiée au divertissement immersif et installer le siège social de la filiale française de Mack International.

Au total 6.000 mètres carrés de bureaux et de studios sur près de 3 hectares (2.9) à 35 minutes en voiture d'Europa Park, situé à Rust, en Allemagne.

Le problème, selon les opposants, c'est que le projet va être construit sur des terres agricoles. Un terrain qui se situe tout près du golf du Kempferhof. Un écrin de verdure, à l'abris des regards. Voilà qui a semble-t-il conquis les investisseurs. Sauf qu'il s'agit en partie de terres agricoles. Ce que ne digèrent pas les opposants au projet.

"On n'est pas contre le projet en lui-même. Mais il va détruire la biodiversité encore et toujours. Alors quelle pertinence à l'heure de l'urgence climatique ? N'était-ce pas possible d'utiliser des friches industrielles déjà existantes ? Le projet n'est pas de faire une ferme pédagogique, mais une bulle d'immersion numérique. Alors quel intérêt d'occuper des terres agricoles bio ?" s'interroge Yeliz Gencer membre du collectif Le chaudron des alternatives.

Les opposants expliquent que le projet aurait pu se faire ailleurs. A Illkirch par exemple ou des terrains déjà artificialisés sont disponibles. Mais Mack International devrait bien s'installer à Plobsheim. Le conseil municipal et l'Eurométropole ont déjà voté pour le projet. L'enquête publique l'a aussi validé. Michèle Leckler, la maire de Plobsheim se veut rassurante : "C'est une activité d'imagerie créative de pointe qui répond à des ambitions économiques et à un rayonnement européen de la commune et de l'Eurométropole. On a étudié d'autres sites possibles, et on est arrivé conjointement au constat que c'était celui-ci qui répondait aux objectifs, d'où la démarche engagée. Et il y a des compensations qui seront mises en place. L'entreprise a pris de nombreux engagements pour enrichir la biodiversité du site, respecter la ripisylve, et même encourager le développement de certaines espèces" explique l'élue.

L'installation de la société Mack International à Plobsheim devrait en outre créer rapidement 15 emplois directs et jusqu'à 50 d'ici quelques années