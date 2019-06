A Pluvigner, Morbihan, le 24 ème Rassemblement International Motobécane

230 propriétaires de cyclomoteurs, mobylettes et motocyclettes participent ce week end à Pluvigner au Rassemblement International du Motobécane Club de France. Les participants, collectionneurs et passionnés viennent d'une cinquantaine de départements, d'Europe et même d'Australie.

Pluvigner, Morbihan, France

Qui ne connait pas les fameuses mobylettes "bleues" ou "chaudron" ? Elles sillonnaient les routes de nos campagnes dans les années 60 et 70. Un temps où tout le monde ne pouvait pas s'offrir une voiture, où les trajets pour se rendre au travail étaient plus courts.

Le Rassemblement International du Motobécane Club de France perpétue cette mémoire. Une sorte de madeleine de Proust. La nostalgie à 2 roues.

Patrick habite près de Versailles. Sa mobylette de 1972 a été entièrement restaurée © Radio France - François Rivaud

230 vélomoteurs, cyclomoteurs, mobylettes ou motocyclettes sont exposées à Pluvigner. Elles vont aussi parcourir les routes du Morbihan. Vers le littoral, samedi, autour de Carnac et La Trinité sur Mer. Et dans l'arrière pays autour de Sainte Anne d'Auray, dimanche. Cela n'effraie pas les participants. Ils sont habitués à rouler.

1 000 kilomètres entre Eindhoven et Pluvigner

Henk van Kessel, par exemple. Il est néerlandais. Réside près d'Eindhoven. Il a mis 4 jours pour parcourir le millier de kilomètres qui le sépare de Pluvigner. Il a une mobylette, une 49.9 cm3, de 1965. Enfin, le cadre est de 1965. Le reste des pièces a été chiné en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Il aime la robustesse de son 2 roues. Il en faut.

Henk van Kessel est venu en mobylette des Pays-Bas © Radio France - François Rivaud

Ce hollandais "roulant" n'est pas n'importe qui. Il a été champion du monde en 50 cm3 en 1974.

Une mobylette, même de 1965, sert à tout... ou presque © Radio France - François Rivaud

A Pluvigner on pourra aussi voir une moto extrèmement rare, parait t-il : une 500 cm3 RS 5 C de 1939 version "militaire". Les 2 roues que vous pourrez admirer ce week end seront donc des Motobécane et des Motoconfort. Il y a également des Terrot, des Peugeot, des Flandria et des Gitane.