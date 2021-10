Poitiers : environ 1000 manifestants réunis pour les salaires et les conditions de travail

A six mois de l'élection présidentielle, des milliers de manifestants se sont rassemblés partout en France, ce mardi 5 octobre, à l'appel de l'intersyndicale CGT, FSU, FO, Solidaires, UNEF pour interpeller le gouvernement sur les conditions de travail, demander une hausse des salaires mais aussi dénoncer les réformes des retraites et de l'assurance chômage.

Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, plusieurs manifestations étaient organisées. A Niort, selon la CGT, 650 manifestants se sont élancés depuis la place de la Brèche à 11h. A Poitiers, ils étaient près de 1000 selon le syndicat, 650, selon la police, à partir de la promenade des Cours à 14h30, jusqu'à la place Aristide Briand. Dans les rangs des manifestants à Poitiers, des travailleurs sociaux, des enseignants mais aussi des salariés du secteur privé ont défilé côte à côte avec des revendications multiples.

"On manque de moyens"

"On manifeste pour un service public de qualité, explique Sophie, enseignante dans un collège. Quotidiennement, on manque des moyens, il y a plein d'endroits où on a des postes non pourvus. Il y a beaucoup d'établissements scolaires où il manque un prof de français, un prof de maths, un prof de SVT, un prof d'anglais. C'est la catastrophe au rectorat qui n'arrive plus à faire face."

Même sentiment du côté de Marguerite qui est elle aussi enseignante : "Moi je suis très alertée par la casse de l'école publique. J'ai plein de collègues qui sont atteints par le burn-out, le découragement. C'est très douloureux."

Des enseignants ont défilé, ce mardi, contre "la casse de l'école publique" © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Contre la réforme des retraites

Dans le cortège, plusieurs manifestants se sont rassemblés aussi pour dénoncer la réforme des retraites engagée par le gouvernement d'Emmanuel Macron. " Moi j'aimerais bien pouvoir partir à la retraite à 60 ans, revendique Valérie, travailleuse dans le social et bientôt à la retraite. On a fait le travail pendant des années et des années. On a des métiers qui sont fatiguant. Je trouve qu'on le mérite"

Une manifestation pour ne pas se faire oublier

Après un plus d'un an et demi de crise sanitaire, cette manifestation était aussi pour beaucoup de manifestants un moyen de montrer au gouvernement que la pression sociale n'est pas prête de s'éteindre. "Il faut dire qu'on est encore là, qu'on est présent, affirme Nathalie qui travaille dans la fonction publique. Aujourd'hui les gens ne s'inquiètent plus de rien mais on va laisser quoi aux générations futures."