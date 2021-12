A Poitiers, c'est le rush dans la pépinière du dernier producteur de sapins de Noël

Vous avez peut-être déjà installé votre sapin dans le salon ou alors vous allez profiter de ce week-end du 11 et 12 décembre pour aller en acheter un. Chaque année, plus de six millions de sapins sont vendus en France. La version naturelle est loin devant avec cinq millions d'exemplaires et c'est pour le grand bonheur des pépiniéristes.

Ce producteur de sapins offre la pose du croisillon en bois, c'est-à-dire du pied. © Radio France - Aurore Richard

Ils sont en plein rush en ce moment, comme chez Sapiflor à Poitiers. C'est même le dernier producteur de sapins de la ville. Les clients se pressent à l'image de Gilles, pour qui le sapin naturel est une vraie tradition.

Un sapin en plastique à la maison, hors de question

"Le naturel, ça fait toute la différence. J'ai fait 25 ans en Haute-Savoie donc les sapins, ça me connaît. Un sapin en plastique à la maison, c'était hors de question pour moi, pour ma femme et mes enfants", décrit ce client.

Dans cette pépinière, les plus petits sapins font moins d'un mètre, ils sont parfaits pour les plus petites habitations. © Radio France - Aurore Richard

Une fois choisi, le sapin est emballé, un pied est fixé et Gérard peut enchaîner avec un autre client. Le rythme va encore s'accélérer jusqu'à la mi-décembre. C'est beaucoup de travail pour ce professionnel.

L'épicéa est une variété de sapin qui a besoin d'un peu d'eau. © Radio France - Aurore Richard

"Il faut se préparer au moins deux ou trois mois à l'avance. Dès l'été, on va même marquer nos sapins, ceux que l'on veut couper. Il faut préparer les croisillons pour les pieds et après, c'est très intense. Il faut s'occuper de la vente, il faut aller couper et là, on y passe du temps", explique Gérard Rousseau, producteur de sapins depuis 50 ans.

Pour profiter le plus longtemps possible de votre Nordmann, il faut éviter de le placer trop près d'une source de chaleur. © Radio France - Aurore Richard

En seulement trois semaines, il vend entre 600 et 1.000 sapins. Pour le prix, cela dépend surtout de la taille du sapin. Un petit de moins d'un mètre coûte 17 € mais si vous optez pour le grand format à cinq mètres, c'est 170 €.