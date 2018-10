A Poitiers, l'association Le Centre lance des ateliers "pour une vie plus facile à domicile". Ca démarre aujourd'hui et ça aura lieu tous les 1ers lundis du mois jusqu'en juin. L'idée, c'est de mettre en place des solutions simples chez soi pour réduire les freins à l'autonomie.

Poitiers, France

C'est aujourd'hui que démarrent à Poitiers les ateliers "pour une vie plus facile à domicile". Ca se passe de 10h à 12h30 et c'est organisé par l'association "le Centre", bd Jeanne d'Arc à Poitiers. Ces ateliers gratuits auront lieu tous les 1ers lundis du mois, jusqu'au mois de juin. Et l'idée, c'est de permettre à chacun de rester chez soi le plus longtemps possible. Cela passe parfois par des dépenses en aides techniques et matériels, mais souvent des aménagements simples suffisent. C'est ce que Sarah Perdrix, ergothérapeute pour l'association explique dans l'interview ci-dessous.

Association Le Centre, 18 bd Jeanne d'Arc, à Poitiers. Tél : 05 49 61 64 65. Participation sur inscription.