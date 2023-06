A Poitiers, des drones survoleront la manifestation contre la réforme des retraites du 6 avril

14e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, et grande première pour Poitiers : les forces de l'ordre seront équipées de drones pour assurer la sécurisation du parcours. Un dispositif qui prend place alors que les chiffres semblent plutôt annoncer une baisse du nombre de manifestants, 400 000 à 600 000 en France selon les autorités. Les syndicats et la Ligue des Droits de l'Homme s'étonnent de la décision de la préfecture et se préoccupent des conséquences de la captation d'images.

ⓘ Publicité

Pour Julien Hémon, secrétaire départemental de la CGT de la Vienne, ces mesures sont disproportionnées au regard des dernières mobilisations à Poitiers, "familiales et conviviales. Tout s'est toujours très bien passé" explique-t-il. "C'est totalement ridicule et inutile". Au-delà de l'incompréhension, Julien Hémon émet des inquiétudes sur l'utilisation potentielle des images et craint que cela n'amène à "un fichage, ou en tous cas une reconnaissance de militants. On voit bien que la préfecture et le gouvernement ont décidé d'aller sur un système toujours plus répressif". La préfecture précise que les images captées ne seront pas enregistrées.

"Ce n'est pas un moyen banal"

La présidente de la Ligue des Droits de l'Homme de Poitiers, Joëlle Dumasdelage, est également préoccupée par cet arrêté préfectoral : elle craint que les populations ne s'habituent "à considérer que les forces de l'ordre peuvent aussi se servir de ce moyen-là, qui n'est pas banal". Elle pense notamment aux personnes qui ne sont pas mobilisées dans les manifestations mais qui se verraient tout de même filmées en marge des rassemblements. Selon elle, l'utilisation de drones est une porte ouverte à des dérives concernant des libertés fondamentales, comme celle de se déplacer, ou de manifester. Trois membres de la Ligue des Droits de l'Homme de Poitiers seront à la manifestation du 6 avril, pour observer et documenter les pratiques des forces de l'ordre.

Dans un communiqué, la préfecture indique que la captation d'images est strictement réglementée et ne peut pas, par exemple, viser l'intérieur des domiciles.