À Poitiers, Emmaüs donne la recette de ses ventes aux Ukrainiens

Ginette est debout derrière la caisse, pantalon jaune et haut bleu, habillée aux couleurs de l'Ukraine. "Aujourd'hui, les clients ne marchandent pas, se félicite la bénévole. Tout le monde paye de bon cœur et trouve que c'est une très bonne initiative. Je crois qu'on ne peut pas faire autrement."

Cette initiative, c'est une journée de vente solidaire pour le peuple ukrainien, un mois et demi après le début de l'invasion russe. La communauté Emmaüs de Poitiers a décidé de reverser l'intégralité des recettes de ce samedi à Emmaüs Europe.

"L'un des slogans inscrit dans notre histoire, c'est « Le travail est notre richesse, la solidarité notre fierté », rappelle le responsable local de l'association, Laurent Guinebretière. Aujourd'hui, on travaille et on essaie d'être solidaire. Tout l'argent produit par notre travail sera reversé à Emmaüs Europe en direction des groupes ukrainiens, polonais et roumains."

Une vente qui parle aux clients

Stéphanie et sa fille ont rempli trois sacs, avec de la vaisselle et du petit électroménager, le tout pour quelques dizaines d'euros. "Je suis super contente de faire une action pour l'Ukraine, parce que malheureusement, ils en ont besoin dans ces moments difficiles", confie Stéphanie.

Ce sentiment est partagé par Anne, autre cliente du jour : "Cette vente permet de donner de l'argent à des personnes qui en ont besoin, dans un pays en guerre où se déroulent des atrocités. Si à petite échelle, on peut contribuer par le biais de nos achats à les aider, je trouve ça génial."

Emmaüs Poitiers espérait récolter ce samedi au minimum entre 7.000 et 8.000 euros.