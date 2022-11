A Poitiers, l'association "A Corps Commun" propose un atelier clitoris en pâte à modeler

Dans le cadre du festival Les Menstrueuses , du 22 au 26 novembre 2022, l'association "A Corps Commun" a présenté un atelier pour façonner des clitoris en pâte à modeler à la Maison des Etudiants de Poitiers. Les étudiants se sont pris au jeu, et en ont profité pour lever le tabou autour du corps et du plaisir féminin.

Une question toujours sensible selon Emma Crews, directrice artistique de l'association : "les femmes doivent être dans la cuisine et pas en train d'avoir des orgasmes". Preuve que le sujet déstabilise, le clitoris géant qui avait été installé sur le campus en 2017 a été volé à plusieurs reprises.

Alors premier pas pour briser le tabou, il faut avoir une idée de la forme, de la taille, et de la fonction de l'organe : "on ne connaît pas nos corps, on ne connaît pas la possibilité du plaisir qu'on a". Elle souhaite pousser l'atelier plus loin, et bientôt proposer la fabrication de prostates en pâte à modeler.

Mettre en lumière l'excision

Pour Emma Crews, parler du clitoris permet également de sensibiliser sur le sujet de l'excision, encore méconnu : "c'est une sacrée violence... je me demande si on peut réellement soigner mentalement une femme qui a subi une excision, je ne suis pas sûre... est-ce qu'on peut vraiment se réparer de ça ?"

Pour elle, la solution est : "tous se mettre en action, militer pour que ça s'arrête".