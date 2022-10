À Poitiers, La Croix-Rouge ouvre des coffres-forts numériques "Reconnect" aux SDF

Comment conserver des documents personnels ? C'est le casse-tête des sans domicile fixe. La plupart n'ont aucun lieu sûr pour ranger leurs papiers administratifs et ont parfois du mal à les garder en bon état et subissent régulièrement des vols. La donne pourrait bien changer grâce au développement d'un coffre-fort numérique lancé par l'association française "Reconnect" il y a quelques années. Ce coffre-fort permet de déposer dans un espace de stockage numérique et confidentiel des copies de documents administratifs. Pour l'instant, tout le monde ne peut pas s'en servir... Mais certaines associations disposent d'une licence pour pouvoir ouvrir des comptes aux personnes démunies. C'est le cas de La Croix-Rouge à Poitiers .

L'association d'aide humanitaire organise depuis quelques mois des rendez-vous pour donner accès à ces fameux coffres. Une initiative destinée à toutes les personnes accompagnées par La Croix-Rouge. Emmanuelle Vareille, l'une des bénévoles, est chargée de menée cette expérimentation numérique jusqu'en avril 2023. "C'est une solution pour que les personnes sans domicile puissent conserver leurs documents à vie, et qu'ils puissent les avoir toujours sur eux. Et puis cela leur permet de consigner des documents auxquels ils tiennent, et pas seulement des papiers administratifs...Par exemple, le carnet de vaccination du chien, un compagnon très important pour les personnes qui sont à la rue", développe-t-elle.

Plus de 60 coffres-forts ouverts

Une fois le compte ouvert par La Croix-Rouge, il suffit pour les bénéficiaires de rentrer leur code d'utilisateur et leur mot de passe pour utiliser l'application sur téléphone, et scanner directement des documents. L'application permet aussi d'enregistrer des rendez-vous et d'y associer des rappels par SMS. Une vraie aide pour les personnes qui ont des difficultés à effectuer des démarches administratives et ont des problèmes à se repérer dans le temps. D'autant que l'application est compréhensible en huit langues différentes.

Le projet rencontre un fort succès à Poitiers, se réjouit Emmanuelle Vareille. "On a ouvert plus de 60 coffres-forts. On est une quinzaine de structures à participer à cette expérimentation en France. À Poitiers, on est les derniers arrivés, mais premiers au classement !"

Christelle, une autre bénévole de La Croix-Rouge aimerait que le projet prenne de l'ampleur. "De nos jours, la plupart des procédures sont dématérialisées et on a tous des téléphones. Cela peut être pratique pour tout le monde d'utiliser cet outil, pour stocker ou partager des documents." L'expérimentation de La Croix-Rouge va durer encore jusqu'au mois d'avril 2023 au moins. Elle pourrait bien être reconduite selon les demandes et les retours des bénéficiaires à Poitiers.