À Poitiers, le collectif Soror soutient les victimes de violences sexuelles

Mardi 5 octobre, les féministes du collectif Soror se sont réunis devant le commissariat de Poitiers. Leur but : signaler les actes d'un "prédateur sexuel" et dénoncer la mauvaise prise en charge des victimes de violences sexuelles par les policiers.

Ils étaient une vingtaine devant le commissariat de Poitiers, aux alentours de 18 heures : les membres du collectif féministe Soror et leurs soutiens. Mardi 5 octobre, ils sont venus déposer un dossier de "_cinq plaintes, dont une grave_, une demi douzaine de mains courantes et une quinzaines d'attestations de témoignage", précise Laura, présente ce jour-là.

Des défaillances en question

Toutes concernent une affaire qui dure depuis 4 ans environ à Poitiers : une "prédateur sexuel" s'en prend à des personnes dans les rues de Poitiers, d'après le collectif. "Une vingtaine de personne a déjà été agressée, ajoute Laura, des plaintes ont été déposées, il a été signalé sur les réseaux sociaux et dans les bars de la ville, mais il n'a jamais été inquiété."

Une victime est allée déposer plainte, la policière s'est mise à rire — Agathe, étudiante à Poitiers

En se rendant au commissariat, elle espère faire avancer le dossier et entend dénoncer la mauvaise prise en charge des victimes de violences sexuelles par les policiers, dans la lignée du hashtag #DoublePeine. "Une des victimes du prédateur est allée porter plainte il y a quelques temps, et une policière s'est mise à rire, souffle Agathe, l'une des manifestantes. On n'est pas prises au sérieux."

De son côté, Jean-Claude Lièvre, chef d'état major de la direction départementale de la sécurité publique de la Vienne, reconnait qu'il y a pu y avoir des défaillances dans cette affaire : "Peut-être que ces personnes sont venues au moment où notre activité était très dense, et elles ont peut-être été reçues avec un temps d'attente un peu long". Il assure cependant qu'un dispositif est désormais en place pour recevoir les victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles. Il s'agit d'un code couleur permettant une prise en compte individualisée et confidentielle.