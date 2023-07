A Poitiers le feu d'artifice des Couronneries est maintenu mais avec une sécurité renforcée

C'est via un communiqué de presse que la ville de Poitiers annonce le maintien du feu d'artifice des Couronneries, deux semaines après les violences urbaines qui ont secoué le quartier dans la nuit du 29 au 30 juin et au cours desquelles des voitures, des commerces, la Poste et le commissariat ont été brulés. C'est la maire, Léonore Moncond'huy qui a tranché, alors que le conseil citoyen de quartier lui demandait une annulation pure et simple.

Selon le communiqué, la maire de Poitiers a entendu leur demande, et a souhaité, avant de prendre une décision, rencontrer l’ensemble des habitantes et les habitants du quartier des Couronneries. Cette question a été soulevée lors du cercle d’échanges qui s’est tenu lundi 10 juillet. Léonore Moncond’huy est également allée à la rencontre des différents acteurs du quartier afin de recueillir l’avis de ceux qui y vivent. Il ressort des différents échanges, des avis et des réponses très partagées.

Des mesures de sécurité renforcées

La ville de Poitiers décide de maintenir le feu d’artifice des Couronneries, comme un symbole pour rappeler que : « la violence ne doit pas gagner, la vie doit continuer autour d’une préoccupation partagée, la convivialité et la cohésion dans tous les quartiers ». Par ailleurs, face à la crainte de certains habitants du quartier, la Ville mettra en place des mesures de sécurité renforcées sur le site des Couronneries avec notamment une présence accrue de la police municipale. Des mesures de sécurité sont d’ores et déjà prévues pour l’ensemble des feux d’artifice prévus le 14 juillet, qui répondent aux instructions préfectorales :