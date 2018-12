A Poitiers, le nombre d'appels à SOS Amitié en forte hausse entre Noël et le Nouvel An

Poitiers, France

Il n'y a pas de Thérèse à l'association SOS Amitié à Poitiers mais il y a un Pierre comme dans le film Le Père Noël est une ordure qui a popularisé l'association lors de sa sortie en 1982. Pierre, écoutant bénévole depuis 10 ans, constate une recrudescence du nombre d'appels lors des périodes de fête.

"C'est une priorité pour SOS Amitié qu'il y ait quelqu'un au téléphone dans ces nuits difficiles pour les gens qui vivent dans l'isolement, victimes de la maladie, du chômage, d'une séparation, de l'éloignement..."

Fondée en 1960 pour prévenir le suicide et la solitude, SOS Amitié s'attache aujourd'hui à répondre à tous types de souffrance avec un slogan : "le silence peut tuer". Et si les coups de téléphone sont plus nombreux pendant Noël et le Nouvel An, c'est parce que le bonheur des uns renvoie les autres à leur propre solitude.

"Parce qu'on sait que les autres s'amusent, parce qu'on se souvient des moment où on a pu soi-même s'amuser, on entend des gens dans la rue qui klaxonnent, des gens qui à l'étage du dessus chantent, tout ça augmente l'isolement, le mal-être, cela fait un effet de miroir déformant."

Et Le Père Noël est une ordure dans tout ça ? "J'en pense beaucoup de bien, ils ont fait connaître SOS Amitié, c'est une caricature fort sympathique, on le revoit quinze fois, on rigole toujours autant, ça ne se passe pas toujours comme ça Dieu merci !"