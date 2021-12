A Poitiers, le prix des vinyles s'envole chez les disquaires à cause de la pénurie de matière première

Si vous souhaitez offrir un vinyle en cadeau à Noël, il va falloir mettre le prix. En cette fin d'année, les prix grimpent à cause d'une pénurie de matière première. A cause de la crise du coronavirus, le plastique qui permet de fabriquer le vinyle se fait rare et son prix augmente.