A Poitiers, le projet de rénovation du quartier urbain des Couronneries sur les rails

A Poitiers, étape-clé dans la réhabilitation du quartier des Couronneries. Les différents partenaires financiers ont signé ce vendredi la convention pour le Projet national de rénovation urbaine de l'ancienne ZUP. Le quartier va complètement changer, et le projet se fera en lien avec les habitants.

Cette fois, le projet de rénovation urbaine du quartier des Couronneries à Poitiers est lancé ! Ce vendredi 10 novembre 2017, les différents partenaires - l'Etat, Grand Poitiers et les bailleurs sociaux entre autres- ont signé la convention pour le Nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU). Les différents acteurs mettent 151 millions d'euros sur la table pour revoir entièrement le quartier et lui redonner de l'attractivité.

Plus de 3 000 logements rénovés

Le quartier des Couronneries, conçu dans les années 60 pour le "tout-voiture", en mode plutôt fermé, et à la verticale, va complètement changer de visage. Mais avant cela, il faut encore détruire, construire, reconstruire, repeindre, percer, et planter...

Le projet ANRU prévoit ainsi de détruire 234 logements sociaux, dont la tour du Foyer des Jeunes Travailleurs; de réhabiliter 1 800 appartements et d'en "résidentialiser" 1 200 autres...

3 écoles rénovées, et un "pôle image"

Il prévoit également de rénover les 3 écoles du quartier, le centre commercial ainsi que l'espace culturel Carré Bleu. Et d'implanter sur place une maison de santé et un "pôle image" : autour de l'ESII, école supérieure de l'image, du nouveau cinéma Le Dietrich et de 2 antennes du conservatoire.

Favoriser la mixité sociale

Le maire de Poitiers, Alain Claeys, rêve d'un quartier plus ouvert avec des espaces verts, et des percées piétonnes ainsi qu'un accès direct au centre-ville. Peut-être par le biais d'un téléphérique. Bref de nouveaux atouts pour attirer de nouveaux habitants et favoriser la mixité sociale.

Avec 10 000 habitants, il faut savoir que les Couronneries représentent 11% de la population de Poitiers. Le quartier accueille 30% des logements sociaux de la ville, soit plus de 3 300 logements.

Les habitants impliqués grâce à la Maison du Projet

Et pour co-construire ce projet de nouveau quartier avec les habitants, la Ville a installé une Maison du projet au coeur des Couronneries, près de Carré Bleu. Au delà de l'exposition retraçant l'histoire du quartier, le lieu accueillera les réunions du Conseil de quartier dont certains représentants intégreront le comité de pilotage et de suivi du projet de rénovation urbaine.

Un projet à plus de 150 millions

Le projet qui va s'étaler sur 5-6 ans, va coûter 151 millions d'euros Hors taxe; dont 84 investis par les bailleurs Sociaux. Face à la baisse annoncée des APL, Ekidom et Habitat de la Vienne craignaient de devoir se retirer du projet ANRU des Couronneries. Ils ont finalement accepté de signer la convention. Le maire de Poitiers Alain Claeys est soulagé, mais l'ancien député promet de soutenir les bailleurs sociaux face au projet de réforme du Budget.