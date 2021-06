A Poitiers le quartier de la gare va être enfin rénové

Grand Poitiers annonce la rénovation du quartier de la gare de Poitiers. Entre 2022 et 2030 au menu : revitalisation du quartier et transition écologique.

C'est un quartier stratégique de Poitiers mais qui doit absolument se redonner un coup de jeune et se montrer plus attractif. Cet espace d'entrée et de sortie du centre ville va subir un sérieux relooking à partir de l'année prochaine. D'ici là le calendrier est annoncé : "des études de programmation" vont être réalisées dès cette année 2021. Ce quartier de la gare c'est aussi un espace de vie et d'habitations qu'il faut prendre en considération. D'ailleurs Grand Poitiers entend bien associer les habitants, les riverains de la gare. Il est évoqué la rénovation énergétique de certains habitats "marqués par le temps." Il s'agira aussi de se pencher sur la place de la voiture notamment aux heures de pointe avec de la circulation parfois difficile sur le boulevard du grand Cerf et Pont-Achard. Le projet prévoit aussi de mettre en valeur les abords de la Boivre depuis le parc de la route de la Cassette jusqu'au Clain. Notons que le dimanche 4 juillet de 8H à 18H c'est la "fête du quartier de la gare".