A Poitiers le Ricm va également rendre hommage aux 13 militaires français morts au Mali.

Poitiers, France

Les corps des treize militaires français tués accidentellement au Mali sont arrivés hier en France où un hommage national leur sera rendu cet après-midi, dans un contexte de réflexions et d'interrogations croissantes sur l'engagement militaire de la France au Sahel. De leur côté, les militaires poitevins du RICM "Déjà en regardant un peu ce qui va se passer à la télévision et en fin d'après-midi, on marquera lors de la descente des couleurs un temps d'hommage" a expliqué au micro de France Bleu Poitou, le lieutenant-colonel Masse. Le commandant en second du RICM de préciser "le cérémonial est très particulier, on décline ici localement à l'occasion de la cérémonie des couleurs, on baisse les drapeaux, une minute de silence et un texte sera lu."

RICM - ND

Et le lieutenant-colonel Masse se montre grave " C'est d'abord un moment d'émotion, de compassion, on pense à nos frères d'armes, à leurs familles, fierté je ne sais pas, en tous cas ça donne un sens à notre engagement." A la question est-on préparé en tant qu'officier à accompagner ses hommes dans ces moments ? "Oui dans notre formation, mais il n'y a pas de réponse définitive face à la mort de nos frères d'armes, chaque séquence est particulière." Et puis toujours l'écoute des troupes en permanence et bien sûr ne pas oublier les familles du Régiment " nos familles restent en base arrière, et nous avons dans nos unités un échelon social et un bureau dit de l'environnement humain pour être au coeur de ces problématiques, et puis des associations qui viennent nous aider."