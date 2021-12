Dans la Vienne, le succès des calendriers de l'Avent chahuté par la pénurie de cartons d'emballages

Les calendriers de l'Avent ont encore séduit en cette fin d'année. Dans la Vienne, la maison Rannou-Métivier en a vendu plus que prévu. Elle a dû recommander en urgence de nouveaux emballages mais cela n'a pas été simple à cause de la pénurie de carton liée à la crise sanitaire.

Vous pouvez ouvrir la troisième case de votre calendrier de l'Avent ce vendredi 3 décembre. Cette tradition a toujours autant de succès. Chez Rannou-Métivier par exemple, chocolatier-confiseur de Montmorillon, les calendriers garnis de pralinés, fondants, pâtes de fruits, etc. se sont plus que bien vendus.

Le directeur, Yann Bertrand en avait prévu 400, le double de l'an dernier et finalement, il n'en avait pas encore assez. Il a dû repasser commande mais tout ne s'est pas passé comme prévu. C'était quasi impossible de trouver de nouveaux emballages.

"On a une pénurie d'emballages liée au Covid-19. Le carton est fabriqué en Chine, et en plus, avec les tensions qu'il y a sur le transport maritime, nos fournisseurs ont du mal à avoir la matière première à temps", explique-t-il.

Des livraisons express pour être dans les temps

Pourtant, il faut aller vite. Garnir les 24 cases du calendrier prend du temps en sachant qu'après le 2 décembre, les ventes diminuent. "Heureusement, on a réussi à trouver une centaine d'emballages qui a été livrée en express pour qu'en boutique, le 30 novembre, les clients puissent encore en retrouver", décrit Yann Bertrand.

Le directeur de la maison Rannou-Métivier n'a malheureusement pas pu satisfaire toute les demandes cette année. Il prévoit donc déjà de doubler les commandes d'emballages l'an prochain et de passer à 800.