A Poitiers, les gilets jaunes jouent au chat et à la souris avec les policiers

A Poitiers, les policiers quadrillent la place Notre-Dame. Malgré arrêté préfectoral interdisant toute manifestation, les gilets jaunes se sont arrangés pour passer les barrages de police et les fouilles. Ils sont 150 environ à se préparer à défiler.

Poitiers, France

A Poitiers, des policiers quadrillent la place Notre-Dame depuis ce matin. C'est là, en plein marché du samedi, que les gilets jaunes avaient prévu de se retrouver vers 11h30 pour l'acte 17 de leur mobilisation. Une manifestation interdite par la préfecture de la Vienne car non déclarée.

à lire aussi La préfecture de la Vienne prend un arrêté interdisant tout rassemblement dans le centre-ville de Poitiers ce samedi

Gilets jaunes et banderoles dissimulées pour échapper aux fouilles

Malgré l'interdiction, et les fouilles systématiques, environ 150 gilets jaunes se sont retrouvés sur la plage Notre dame en fin de matinée : certains avaient dissimulé leurs gilets jaunes sous plusieurs couches de vêtements avant de les ressortir à l'intérieur du périmètre. Les manifestants ont également récupéré les banderoles et pancartes cachées çà et là, pour un défilé sous la forme d'un cortège de carnaval sans masques.

Acte 17 des #giletsjaunes place Notre Dame à #poitiers : la police fouilles à toutes les entrées pic.twitter.com/p4RvHJh4QT — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) March 9, 2019

En photos

Les gilets jaunes de Poitiers ont franchi les barrages de police sans gilets et ont sorti les banderoles dissimulées devant l'Eglise Notre-Dame © Radio France - Manon Vautier-Chollet