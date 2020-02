A Poitiers, les gilets jaunes tentent de s'organiser pour continuer la mobilisation

Poitiers, France

Ils avaient donné rendez-vous via leur page Facebook "contre les crimes sociaux", "contre la hausse des prix", "pour une vie digne". A Poitiers, une quarantaine de gilets jaunes de Poitiers et Châtellerault notamment se sont rassemblés ce samedi après-midi près du rond-point d'Auchan Sud.

Café réchauffé, caravane jaune et banderoles, ils étaient "un peu déçus" de ne pas être plus nombreux. Mais le but n'était pas de créer une manifestation ou de mener des actions. Selon certains, "c'était surtout pour se retrouver et organiser la suite". La suite, c'est celle de la mobilisation contre la réforme des retraites, à laquelle les gilets jaunes se sont joints depuis le début, et en particulier la grève prévue pour le 6 février prochain.

Pas de débordements à cette réunion donc, mais des concertations pour continuer la lutte qui dure depuis plus de 502 jours. Les gilets jaunes sont notamment en lien avec les organisations syndicales, dont la CGT.