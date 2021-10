VIDEO À Poitiers, les pompiers inaugurent la nouvelle caserne Saint-Eloi

Un an après avoir déménagé dans leurs nouveaux locaux, les pompiers de la caserne Saint-Eloi ont présenté ce samedi leur lieu de travail. Salle de sport dernier cris, zones de repos modernes : les équipements n'ont rien à voir avec ceux de l'ancienne caserne Saint-Eloi, construite dans les années 1980. "Les hommes et les femmes sont là pour 24 heures, ils ont de quoi se reposer, se restaurer, explique le commandant Dimitri Pelletier, le chef de centre. En terme de matériel, on a trois ambulances, du matériel lié aux incendies, du matériel de secours routier, et la grande échelle bien sûr !"

La caserne accueille plusieurs unités : "une unité chimique et radiologique, une unité liée aux secours en milieu périlleux, une unité pour le sauvetage en milieu aquatique, et une dernière unité pour tout ce qui est animalier", ajoute le commandant. En tout, 120 pompiers travaillent à Saint-Eloi, "60 professionnels et 60 volontaires", précise Dimitri Pelletier.

On est toujours en recherche de nouvelles recrues — Commandant Dimitri Pelletier, chef de centre

Mais pour lui, ce n'est pas suffisant pour couvrir les 14 communes situées à l'est de Poitiers : "On est toujours en recherche de nouvelles recrues. Tous les ans, on recrute environ une quinzaine de sapeurs pompiers volontaires pour l'activité au sein du centre de secours. C'est vraiment un besoin nécessaire pour une unité telle que la notre."

Pour former les nouvelles recrues, l'établissement possède également une section de jeunes pompiers. "Ils sont recrutés à 12 ans, développe le commandant Pelletier, et on les prépare jusqu'à l'âge de 16 ans pour qu'ils deviennent ensuite volontaires, on l'espère, et pourquoi pas professionnels au sein de l'unité de Poitiers".