A Poitiers, plus de 200 personnes pour le Grand Débat National

Dans le quartier des Trois Cités à Poitiers, plus de 200 personnes ont pu participer au Grand Débat National. Pas facile de gérer les débats en seulement deux heures de temps. Au finale la satisfaction d'avoir été entendu mais des constats et très peu de solutions proposées.

Poitiers, France

Et l'exercice n'est pas simple, deux animateurs déjà entre eux qui ne s'entendent pas toujours pour distribuer la parole, des spectateurs qui ont très envie de parler, certains trop, quelques uns profitent même de l'assemblée pour être hors sujets avec des anti-compteurs Linky qui disent tout le mal qu'ils pensent du compteur électrique intelligent, des malades souffrants d' électro sensibilité qui se servent de la tribune pour parler de leur combat.

La parole était libre © Radio France - vincent Hulin

Et puis heureusement il y a quand même les sujets du débat et on passe beaucoup de temps à parler impôt et pouvoir d'achat, chacun y va de sa propre situation, petite retraite ou faibles revenus, finalement essentiellement des constats et peu de solutions. Sacha Houlié venu en voisin ne rate rien. Le député La République En Marche noircit des pages entières de son cahier. Il hausse souvent les sourcils en entendant des aberrations ou approximation dans la bouche de certains gilets jaunes qui rappellent au passage que ce débat on leur doit.

Coluche aurait dit qu'on a pas franchement fait avancer le schmilblick, mais le public a pu prendre la parole et c'est peut être déjà là l'essentiel