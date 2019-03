À Poitiers, des militants demandent l'interdiction des cirques avec des animaux

Poitiers, France

Ils se sont rassemblés pour la première fois devant la mairie de Poitiers. Samedi après-midi, les militants de Libération animale 86 ont demandé l'interdiction de la venue des cirques avec des animaux à Poitiers et Grand Poitiers.

On veut un peu forcer les élus et le maire de Poitiers à entendre nos revendications".

D'habitude, les militants pour la cause animale interpellent les passants devant les cirques avec animaux. Mais cette fois, ils ont choisi le perron de la mairie de Poitiers, et pas au hasard. "On veut forcer un peu les élus et le maire de Poitiers à entendre nos revendications, parce qu'ils nous ignorent complètement" explique Gladys Asunta, co-président de Libération animale 86.

Les militants de libération animale 86 demandent l'arrêt des criques avec animaux sur #poitiers et Grand Poitiers #CirquesSansAnimauxpic.twitter.com/7I9isQ1Diq — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) March 23, 2019

En France, 334 villes se sont positionnées contre les cirques avec des animaux. Il n'y en a pour le moment aucune dans la Vienne, mais les militants comptent bien faire bouger les choses.