A Poitiers, un débat inédit entre citoyens et un député pour parler de la réforme des retraites

Poitiers, France

C'est une première en France qui pourrait peut-être faire des émules. Toujours est-il que l'intersyndicale de la Vienne a lancé une initiative originale en conviant les députés LREM de la Vienne à venir débattre sur la réforme des retraites avec leurs concitoyens. Le député de la 4ème circonscription et co-rapporteur du texte Nicolas Turquois a répondu favorablement à l'invitation. Retraités, actifs, étudiants... Ils étaient donc près de 400 hier à le rencontrer et à discuter autour du projet de loi.

Des échanges parfois houleux

Le débat, organisé avec l'accord de la faculté de droit dans un de leurs amphithéâtres, a duré plus de deux heures. Et pendant presque autant de temps, le député LREM Nicolas Turquois a dû faire face à une foule hostile et pour la grande partie très remontée contre le projet de réforme. Au total, une dizaine d'intervenants, syndiqués comme simple participants au débat, ont pu échanger avec le député et opposer leurs arguments.

Le député Nicolas Turquois (troisième en partant de la gauche) a débattu près de deux heures. © Radio France - Marius Delaunay

Nouveau système de retraite par points, son application, les conséquences directes sur l'âge de départ... Les questions et les inquiétudes qui les accompagnent étaient très nombreuses. Des inquiétudes pas vraiment levées à la fin du débat, comme le reconnaît le député Nicolas Turquois. "C'est important d'entendre tous ces avis. Ce qui est évidemment frustrant avec ce type de format, c'est de ne pas pouvoir vraiment répondre en longueur à toutes ces questions."

Un contexte propice au débat

Les syndicats se félicitent tout de même de la tenue du débat, qui se déroule dans un contexte propice aux discussions. Le projet de réforme des retraites est en effet en ce moment durement chahuté. La commission parlementaire qui devait l'étudier a dû abandonner ses travaux, la faute à un nombre record d'amendements déposés contre le projet de loi. Nicolas Turquois en parlait d'ailleurs déjà il y a plus d'une semaine sur France Bleu Poitou.

Les échanges continuent

L'intersyndicale de la Vienne n'exclut pas d'autres rencontres, débats de ce genre dans les semaines à venir. Ils ont en parallèle également rencontré lundi dernier Jean-Michel Clément, député de la Vienne et dissident du parti LREM, ainsi que l'assistant parlementaire d'un autre député, Jacques Savatier, pour parler là-encore du projet de loi.