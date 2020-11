A Poitiers pas de marché de Noël mais une féérie adaptée

Covid oblige, la ville de Poitiers et l'association des commerçants annulent le marché traditionnel et adaptent leur offre : pas de sapin géant, de grande roue ni de chalets, mais des illuminations, des manèges et des déambulations musicales.

Pas évident de se projeter sur une "féérie de Noël" à la mi-novembre et en plein Covid. La ville de Poitiers et l'association des commerçants "Poitiers le Centre" doivent revoir la voilure et leur offre pour des raisons sanitaires pour les uns mais aussi économiques pour les autres.

380 points lumineux contre 270 l'an dernier

Suite à l'appel d'offre et au nouveau marché attribué à Tilt il faut s'attendre à des animations différentes aussi. "Des nouvelles illuminations qui seront réparties dans toute la ville et de façon plus dense dans tous les quartiers avec 380 points lumineux contre 270 l'an dernier, plus écologiques aussi. " prévient Charles Reverchon-Billot, adjoint à la ville aux Espaces Publics. Concernant la polémique de certains nouveaux maires écolos, sur les sapins de Noël géant "les arbres morts de Noël" ? Là il s'agira d'un cône de 14 mètres qui sera décoré "mais des sapins il y en aura bien plusieurs et notamment à Blossac" précise l'adjoint.

Cette année un nouveau marché avec un nouveau prestataire - Ville de Poitiers

Il y aura aussi des manèges, place d' Armes, face à l'hôtel de ville, les travaux de l'ancien théâtre ne permettant pas l'installation de la grande roue de l'an dernier, pour des raisons de sécurité. Et puis aussi des déambulations musicales avec des troupes, notamment durant la période de vacances scolaires. Les parkings de la ville gratuits durant ce second confinement le resteront jusqu'à la fin de l'année.