À Pont-de-Claix, une journée à l'AFPA pour favoriser la mixité dans les métiers

Une journée pour mettre davantage l'accent sur la place des femmes dans le monde du travail. L'AFPA de l'Isère a organisé ce mardi 8 mars plusieurs ateliers sur le sujet. Il a aussi été question d'apprendre les bases du bricolage notamment. Trois modules principaux ont été mis en place : "je bricole", "je répare" et "je boxe". Ils ont été suivis d'une table ronde avec Isabelle Jahier, la déléguée aux droits des femmes en Isère a fait le déplacement.

Un débat mouvant

L'un des ateliers consiste en un débat mouvant. La personne qui anime la séance énonce des phrases liées à des stéréotypes de genre, les participants doivent se positionner d'un côté ou de l'autre de la pièce selon s'ils sont d'accord ou non. "On sent qu'il y a quand même une bonne ouverture d'esprit chez les jeunes qui ont participé, souligne Romane, responsable d'hébergement à l'AFPA. On voit que chacun a pu prendre conscience de ce qu'il se passe réellement pour la condition de la femme."

Le public face a Romane est varié, des jeunes en formation à l'AFPA, des personnes en décrochage scolaire, des réfugiés. Parmi eux, Louise, 18 ans. "Ça a été enrichissant ce débat, raconte-t-elle. C'était intéressant de partager avec les autres, de connaître leur opinion, de voir comment chacun définit sa place dans la société."

Des affiches étaient disposées dans la salle du débat mouvant avec des phrases pour lesquelles les participants devaient dire s'ils étaient d'accord ou pas. © Radio France - Dimitri Morgado

Le combat de boxe

Un autre atelier très apprécié par les jeunes : le cours de boxe. Et une professeure de choix pour apprendre, Myriam Chomaz, championne d'Europe de boxe. "Ce que j'ai envie de transmettre, c'est que le sport n'est pas genré. Si on aime ça, il ne faut pas se l'interdire, explique Myriam Chomaz. C'est vraiment se dire que tout est accessible. C'est de laisser aussi un message aux filles d'oser parce que souvent, elles osent pas. Il y a encore du chemin à faire et il faut surtout pas baisser la garde."

Myriam Chomaz, championne d'Europe de boxe, a formé les jeunes aux bases de son sport. © Radio France - Dimitri Morgado

Une formation au quotidien

Mercédès Garac-Crespin est la directrice de l'AFPA. Pour elle, cette journée n'est que la continuité du travail fourni tout au long de l'année dans l'établissement. Elle estime d'ailleurs que la sensibilisation à ces questions d'égalité entre les femmes et les hommes se joue dès l'enfance. "Je suis très attentive à la façon dont on élève les enfants. Ça commence très tôt, dans l'éducation, explique-t-elle. Je pense qu'il est vraiment important pour nous, parents, de pouvoir donner des jouets à nos enfants qui soient des jouets non sexués. Le petit garçon avec son poupon, évidemment que oui, c'est important. La fille avec la boîte à outils aussi, c'est important. Les enfants ont tendance à nous imiter. Si nous, les femmes, on n'a pas la perceuse dans la main naturellement, au moins confions cet outil à nos filles !"

Isabelle Jahier, la déléguée aux droits des femmes en Isère a clôturé cette journée en participant à une table ronde sur ces questions.