À Pont-l'Abbé, le cinéma l'Excelsior "n'a plus qu'à attendre les bulldozers"

Aucune date n'est encore fixée mais cela ne fait plus aucun doute : l'ancien cinéma du centre-ville de Pont-l'Abbé (Finistère) va être détruit au printemps. Les murs de l'Excelsior sont à l'abandon depuis sa fermeture en 2009 et un incendie en 2013. Pourtant, c'est un bâtiment art-déco des années 1930 que certains habitants ne veulent pas voir disparaître.

"J'ai beaucoup de souvenirs ici" - Caroline Martre, commerçante à Pont-l'Abbé

Un grillage ceinture le cinéma, les affiches et les tags recouvrent les murs et les marches ont été envahies par les mauvaises herbes. Caroline Martre observe l'établissement, résignée. "On n'a plus qu'à attendre les bulldozers", lance-t-elle.

Caroline Martre est à l'origine de la pétition pour sauver la façade de l'Excelsior © Radio France - Chloé Cenard

Cette commerçante de 75 ans a lancé une pétition en 2018 pour que la façade soit conservée : "J'ai beaucoup de souvenirs ici. Après la séance, on s'asseyait sur les marches et on discutait du film qu'on venait de voir. Mais les souvenirs restent dans le cœur. Ce qui m'embête, c'est que les prochaines générations ne pourront plus admirer cette façade".

La pétition a récolté 3.000 signatures, en vain. "Au moins j'aurais fait tout ce que j'ai pu", confesse Caroline Martre.

La pétition pour conserver la façade de l'Excelsior est dans le magasin de Caroline Martre depuis 2018 © Radio France - Chloé Cenard

Les affres du temps

Caroline Martre aurait aimé que la façade soit conservée dans le projet de réhabilitation de l'espace. "Impossible" selon le maire de la commune, Stéphane Le Doaré : "On ne peut rien garder du bâtiment actuel. C'est là toute la difficulté. Les murs tombent, la charpente pend, la façade est en train de s'ouvrir."

La façade du cinéma est recouverte de tags © Radio France - Chloé Cenard

Le bâtiment a trop souffert après des années sans entretien et Vanessa le constate. La gérante du bar voisin, Le Mars, s'inquiète : "Il y a quelques jours une pierre du mur est tombée sur la voiture du voisin. Il y a des enfants qui passent là tous les jours pour aller à l'école juste derrière, imaginez si ça tombe sur un gamin."

Un square sera créé à la place du cinéma

Le coût de la conservation de la façade est également invoqué : il faudrait entre 800.000 et 1 million d'euros pour la restaurer. Un choix "pas raisonnable" selon le maire.

La municipalité prévoit d'aménager à la place un espace vert pour un coût de 350.000 euros. Maigre consolation pour les nostalgiques de l'ancienne salle obscure : le lieu sera nommé "Square de l'Excelsior".