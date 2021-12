À Pont-Scorff, le parc animalier Les Terres de Nataé récupère les sapins de Noël pour les animaux

Noël est à peine terminé que vous voulez déjà vous débarrasser de votre sapin de Noël ? Le parc animalier Les Terres de Nataé (ex-zoo de Pont-Scorff) a trouvé une solution. Vous pouvez déposer votre arbre devant l'entrée et ils seront utilisés pour divertir les animaux.

Le parc animalier Les Terres de Nataé (ex-zoo de Pont-Scorff) vous aider à vous débarrasser de votre sapin de Noël. Les soignants ont pensé à une belle initiative : recycler vos arbres pour divertir les animaux. Dès le premier jour de l'opération, le petit conteneur devant l'entrée du parc animalier Les Terres de Nataé à Pont-Scorff est déjà plein. David, du service technique, est en charge de la récolte quotidienne. Il arrive sur un petit tracteur pour récupérer les conifères : "Nous en avons cinq aujourd'hui, c'est déjà pas mal et puis c'est encourageant pour la suite", reconnaît-il. Il emmène les arbres pour quelques jours de quarantaine et ils seront ensuite utilisés par la vétérinaire et les soignants pour élaborer des divertissements pour les animaux du parc.

Le conteneur devant le parc animalier Les Terres de Nataé (ex-zoo de Pont-Scorff) © Radio France - Chloé Cenard

Une double démarche

Les arbres vont être utilisés sous différentes formes : "Ils peuvent être installés en entier dans les enclos pour que les animaux puissent se gratter et faire leurs griffes, les épines seront rassemblées dans des petits sac pour qu'ils puissent les sentir. C'est un peu comme un calendrier de l'avent. Chaque jour, ils auront une petite surprise stimulante", détaille Joan Ferri-Pisani, vétérinaire du parc. Le but ? Enrichir l'environnement des animaux gardés en captivité. La soignante s'imagine déjà filmer ses petits protégés lorsqu'ils découvriront leurs cadeaux : "Notre panthère des neiges, Kedar adore les troncs d'arbre. Je suis certaine qu'elle va s'amuser avec ça", s'amuse Joan?

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'initiative semble bien fonctionner. Pauline en a entendu parler sur les réseaux sociaux et ça tombe bien car elle souhaite se débarrasser de son arbre de Noël cette semaine : "D'habitude je le jette donc là c'est bien de pouvoir contribuer à cette initiative et de savoir que le animaux pourront en profiter." Vous pouvez déposer votre sapin tous les jours de 9h à 16h et ce, jusqu'au 16 janvier.