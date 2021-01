À Pontmain, culte et culture se retrouvent sur le parvis de la basilique

À l'occasion des célébrations des 150 ans de l'Apparition, des salariés et associatifs de la culture en Mayenne ont tenu à se faire entendre.

Ils auraient dû être plusieurs milliers à célébrer les 150 ans de l'Apparition à Pontmain (Mayenne), ville où la Vierge Marie serait apparue à trois enfants. Un événement qui rassemble des catholiques de tout le pays, voire du monde entier, mais cette année, peu de monde s'est retrouvé sur le parvis de l'imposante basilique de la commune.

Restrictions sanitaires dans les lieux de culte

Pendant qu'à l'intérieur, les premières prières retentissent, dehors on réajuste son bonnet et on tente de rentrer dans la basilique. Mais pour profiter de la cérémonie, il fallait soit présenter son carton d'invitation ou être là très tôt. Moins de 400 fidèles ont pu participer aux cérémonies de l'intérieur, restrictions sanitaires obligent.

"Monseigneur Thierry Scherrer a demandé à chaque paroisse d'organiser une messe de Pontmain, pour que les croyants puissent célébrer l'Apparition sans forcément venir ici" explique l'un des paroissiens.

Face à la basilique, sur le parvis, certains prient à genoux face à la statue de la Vierge. Tant pis pour la cérémonie à l'intérieur : ils regarderont une rediffusion des prières, filmée par la télévision KTO.

"Priez pour la culture"

Face à ces pieux, une poignée d'acteur du monde de la culture en Mayenne. Eux ne peuvent pas rouvrir leurs cinémas, leurs théâtres, leurs musées. "La Mayenne est un territoire avec un très fort tissu associatif, il ne faut pas qu'il se délite" explique l'une des manifestantes.

On vient pointer du doigt une incohérence dans la gestion de la crise sanitaire. - Lise, porte-parole des acteurs de la culture sur le parvis

Ils réclament un allègement des contraintes sur la culture "d'autant plus qu'on a déjà mis en place un protocole sanitaire qui fonctionnait cet été... on demande au gouvernement d'être logique !".

Une poignée de manifestants a voulu mettre un coup de projecteur sur le secteur de la culture. © Radio France - Marion Bargiacchi