À Port-Jérôme-sur-Seine, objectif zéro chômeur de longue durée

Seine-Maritime, France

Près de 300 personnes en situation de chômage de longue durée ont été identifiées à Port-Jérôme-sur-Seine. Une vingtaine se sont déjà portées volontaires. L'objectif de l'expérimentation "Territoire zéro chômeur de longue durée", initiée par l'association ATD Quart Monde, est de faire développer un projet professionnel aux demandeurs d'emploi. L'idée est notamment de réfléchir à une activité qui manque sur un territoire et de la proposer à une entreprise ou une association.

"Je veux trouver des traducteurs pour aider les personnes immigrées à faire leurs papiers pour la Sécurité sociale et les démarches administratives", témoigne Élia, qui cherche un travail à plein temps depuis plus d'un an. "Sans diplôme, ni qualification, c'est très compliqué de trouver un emploi. Je vis avec la pension de retraite de mon mari. Les fins de mois sont parfois difficiles", poursuit-elle. C'est Pôle Emploi qui lui a conseillé de participer à l'expérimentation "Territoire zéro chômeur de longue durée". "On est en petit groupe, c'est très motivant et valorisant parce que chacun y va de son idée", conclut Élia.

Un projet professionnel à développer

La logique de recherche d'emploi est inversée. Ce n'est pas le chômeur qui répond à la demande d'une entreprise, mais le demandeur d'emploi qui formule ses idées et ce qu'il peut apporter. "L'idée est de repérer des emplois qui ne sont pas couverts actuellement par le monde de l'entreprise. Cela peut être des services à la personne par exemple. Les gens privés d'emploi ont des idées, ils ont des compétences", confirme Marie-Françoise Loison, qui travaille sur ce projet pour la communauté d'agglomérations Caux Vallée de Seine.

Ce sont des gens très attachés à leur territoire et qui veulent valoriser leur quartier, leur ville

Les entreprises qui jouent le jeu. 17 000 euros par an et par temps plein créé. En France, entre 600 et 700 personnes ont trouvé un emploi grâce au dispositif qui est testé dans dix communes, à l'initiative de l'association ATD Quart Monde. Le bilan est positif. Il permet de réintégrer dans la société des personnes qui ont moins voire plus du tout de lien social. "Ils ont un contrat de travail et du coup _ils changent de logement, s'achètent une voiture, passent le permis, résolvent des problèmes de santé_", explique Fanny Mollet travaille à l'Ardes en Normandie (Association régionale pour le développement de l'économie solidaire).