Hommage au gendarme mort en Ardèche : "un héros du quotidien" pour Gérald Darmanin

Les gendarmes de l'Ardèche rendent hommage ce jeudi matin à leur camarade mort dans un accident de la route alors qu'il était en service. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait le déplacement, ainsi que le ministre du Travail, l'Ardéchois Olivier Dussopt. "Maximilien Maes laisse autour de lui du spleen et des larmes, il est mort en héros du quotidien" souligne le ministre de l'Intérieur dans son éloge funèbre. "Quand la peine assombrit tout, on peut se demander si cela vaut le coup. Pour moi, il n'y a pas à hésiter. Combien de fois a-t-il éprouvé le bonheur en mettant l'uniforme ? Combien de malfrats a-t-il arrêté ? Combien de camarades a-t-il pu aider ? Seul lui le sait. Mais combien de fois a-t-il sauvé des vies ? La France ne serait pas la même s'il n'y avait pas des Maximilien" a ajouté Gérald Darmanin.

Maximilien Maes 32 ans travaillait au sein de la brigade motorisée d'Aubenas depuis juillet 2021. Il était très apprécié. Il était père d'une petite fille de 3 ans et sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant. En s'adressant à sa veuve, Gérald Darmanin a ajouté : "Dans des années Madame, quand à votre enfant on demandera : que faisait votre père ? Il pourra répondre, et ce n'est pas donné à tout le monde, c'était un héros." Le ministre de l'Intérieur a conclu en disant "au nom du Président et du gouvernement, je m'incline devant vous et votre deuil."

Maximilien Maes a été décoré à titre posthume de la médaille de la défense nationale et de celle de la sécurité intérieure.