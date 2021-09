Le harcèlement scolaire touche aussi des élèves de sixième dans le Gard

"Mon fils a un téléphone depuis qu'il a 8 ans, depuis le COVID. Mais il n'a accès à aucun réseau social, juste le téléphone et les SMS. Pourtant, dans le bus, il est embêté régulièrement depuis la semaine dernière." Cette femme, mère d'un enfant de 10 ans qui a fait sa rentrée en sixième cette année, raconte ce que subissent son fils et les autres élèves de sixième dans le car de ramassage scolaire qui les amène dans un collège de l'agglomération nîmoise : "Embêtés par des grands, des élèves de troisième ou de quatrième. Ce sont des insultes... ils s'amusent à leur monter des photos de seins nus... Ce sont des enfants de sixième, donc encore des bébés. Ils n'ont pas du tout l'âge de voir ça, ni d'entendre ça".

Les enfants nés en 2010 particulièrement visés

Si le harcèlement est un problème à l'école depuis déjà longtemps, il a pris cette année une tournure différente avec un mot-dièse sur les réseaux sociaux qui visait spécifiquement les enfants nés en 2010, les actuels élèves de sixième. La plate-forme sociale Tik-Tok a supprimé ce mot, le ministre de l'Éducation Nationale en a lancé un autre pour tenter de créer l'effet inverse, puis a récemment affirmé vouloir discuter avec ces plateformes pour aller plus loin dans la lutte contre le harcèlement. Il n'empêche que si ce phénomène semble marquer le pas sur les réseaux sociaux, il a débordé dans la vie réelle.

L'Éducation Nationale attentive au phénomène

La rectrice de l'académie, Sophie Béjean, est bien sûr consciente du phénomène : " Le harcèlement est un sujet majeur. Ça nécessite de notre part une mobilisation très forte. Et, spécifiquement sur cette génération 2010, nous avons fait passer des conseils pour accueillir ces élèves". Des conseils pour accueillir ces élèves de sixième déboussolés par ce harcèlement et aussi pour réagir contre les harceleurs comme témoigne cette mère de famille : "Je suis allé voir la CPE et le chauffeur de bus qui ont demandé à voir mon fils. Il va y aller, pour les identifier [les harceleurs]. Et ensuite, ils [le collège] feront le nécessaire pour que ça n'arrive plus". Et cette femme prévient : "Et si jamais ça continue, on portera plainte".