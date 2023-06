A quand le permis de conduire dès l'age de 17 ans ? le gouvernement l'envisage très sérieusement

Elisabeth Borne attend la remise d'un rapport sur cette question de l'abaissement de l'âge pour conduire une voiture dès l'âge de 17 ans. Selon nos confrères de France Info, les derniers arbitrages juridiques seraient en cours de discussions. La première ministre pourrait donc annoncer dans une semaine sa décision.

Le permis de conduire plus jeune ce serait la possibilité de se déplacer plus facilement pour les jeunes qui sont notamment en apprentissage, or on sait que le président Emmanuel Macron a de grandes ambitions dans ce domaine avec un objectif d'un million d'apprentis par an d'ici 2027.

A Marseille, la mesure est diversement accueillie, "c'est plus de liberté, la possibilité de se déplacer sans ses parents" anticipe une collégienne agée de 14 ans. Attention à ceux qui font n'importe quoi prévient ce lycéen de 17 ans qui rappelle qu'à Marseille comme ailleurs, nombreux sont les jeunes qui conduisent sans permis. Ils seraient même jusqu'à 700 000 en France selon une étude.