A quand un retour à la normale dans les stations-services d'Ile-de-France ?

30% des stations-services d'Ile-de-France étaient toujours touchées lundi par une pénurie d'au moins un carburant . L'Essonne (50,4%) et le Val-de-Marne (50%) sont les deux départements les plus affectés. Ça concerne en particulier le sans-plomb. Une situation liée à la grève contre la réforme des retraites et les blocages dans les raffineries et les dépôts. Selon l'Ufip, le syndicat des entreprises pétrolières, une "nette amélioration" à la pompe est attendue dès la fin de la semaine.

Les réquisitions de personnel dans les raffineries, comme celle de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) , qui alimente les stations-services franciliennes, en sont à l'origine. Selon le syndicat, les livraisons de gazole entre les raffineries et les dépôts ont déjà repris et celles de celles de sans plomb vont suivre. Une fois ce carburant arrivé dans les dépôts, les camions de livraison pourront être remplis et ravitailler les pompes d'Ile-de-France.

Jusqu'à présent, c'était priorité aux aéroports parisien. Le kérozène livré par oléoduc pour les avions a fait reporter les envois de gazole et d'essence, destinés aux automobilistes.

Mobilians attend la nouvelle journée de mobilisation jeudi

De son côté la branche stations services de Mobilians tempère. Et attend de voir ce que va donner la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi , avec d'éventuels nouveaux blocages de raffineries ou de dépots de carburants.

Une nette amélioration, selon Mobilians ce serait d'arriver en Ile-de-France à la moyenne nationale et environ 10% de stations-services en manque d'au moins un carburant.