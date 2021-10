A quand une aire de grand passage pour les gens du voyage à Auxerre ?

Les gens du voyage ont bloqué le rond-point d'Auxerrexpo mardi soir et mis le feu à des palettes pour se faire entendre. Le maire de Chevannes, Dominique Chambenoit a hérité du dossier depuis les dernières élections au sein de la communauté de communes de l'Auxerrois.

France Bleu Auxerre : Qu'est-ce qui bloque depuis vingt ans ?

C'est vrai que çà bloque parce que personne ne veut d'un terrain chez soi mais nous sommes actuellement en cours de réflexion avec un groupe de travail pour régler le problème. Nous avons des pistes.

On veut demander aux maires des 29 communes de l'agglomération de trouver deux terrains possibles sur le territoire communautaire, chacun à plus de 500 mètres à 1 km des premières maisons , sans visibilité directe avec la population ou les voies d'accueil touristiques et économiques.

Cette équipe issue du conseil des maires pourrait travailler à partir de cette liste pour réaliser l'aire de grand passage. Tout cela a un coût, l'implantation d'une telle aire s'élève à 137 000 euros plus la gestion estimée à 58 000 euros.

Vous cherchez en fait plusieurs terrains ?

Je suis partisan de trouver un grand terrain pour l'aire de grand passage et trois autres pour des aires de moyens passages.

Quatre terrains sont à trouver, mais on entend souvent "pas chez moi mais chez les autres". C'est très délicat de trouver un terrain parce que personne n'en veut .

Il y a l'aire de passage route de Toucy qui accueille une quarantaine de caravanes mais qui est complète. L'aire de Toucy est payante .

Personne ne veut y aller , pourtant l'emplacement est à 1 euro par jour, le mètre cube d'eau à 3 euros 50 et l'électricité à 14 centimes du kilowatt. Ils ne veulent pas venir route de Toucy parce que c'est payant et certaines communautés ne s'entendent pas.

Alors à quand une aire de grand passage ?

J'espère que d'ici 2 ans, tout sera réglé.

Moïse stationne actuellement avec sa caravane à Auxerrexpo

"On démonte les emplacements depuis plusieurs années. On demande d'avoir une place même avec du gravier, même à payer l'eau et le courant mais ils ne veulent pas.

On nous dit qu''il y aurait une solution pour trouver un emplacement. Nous on veut rester sur Auxerre, on vit ici. à Troyes, il y a trois emplacements. Ici il y a un seul emplacement ce n'est pas normal. "

Patrick vit dans sa caravane sur le parking d'Auxerrexpo

"On a manifesté pour avoir un emplacement pour ne plus bouger l'hiver. On est né ici, on ne veut pas partir de là. On est toute l'année sur Auxerre.

On part deux ou trois mois l'été, sinon on est là. Route de Toucy, c'est trop petit . On ne veut pas un terrain quatre étoiles, juste le droit de stationner avec l'eau et l'électricité et les sanitaires . On en peut plus"