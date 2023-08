"À quelle heure on peut voir les Pyrénées ?" : les perles de l'été des offices de tourisme

"Il arrive à quelle heure le funiculaire de Pau ? Celui qui mène au train d'Artouste ?" Ce genre de phrase, c'est ce qu'on appelle une "perle" d'office de tourisme. Une petite phrase prononcée avec innocence par un touriste qui ne connaît pas du tout la région qu'il visite. Les erreurs géographiques de ce genre sont les plus nombreuses. Cette année, des touristes espagnols ont par exemple demandé si on pouvait leur conseiller des hôtels pour tout les lieux marquant "entre Pau et Nice", soit 745 kilomètres, rien d'impossible, mais ça risque de prendre du temps.

Il y a d'autres catégories, celle des touristes "urbains" par exemple. Ça donne des phrases comme "Où est ce qu'on trouve le portail du parc national des Pyrénées" ou "Vous savez où je peux voir des marmottes ? Non mais très précisément, ou ça ?"

Certains ne pouvaient simplement pas savoir. À l'office de tourisme d'Oloron, on parle à ce touriste de la fête de la Blonde de Sauveterre, il n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer "Ah chouette ! C'est ma bière préférée". On lui pardonne...

Et enfin, il y a les questions plus existentielles. "Mais pourquoi il ne fait pas beau ?" Et bien sur le classique, qui revient chaque année à Pau "Mais a quelle heure on pourra les voir, les Pyrénées ?"