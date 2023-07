A quelques jours de la rentrée, l'Université de Rouen supprime l'un de ses masters

L'information est arrivée le 19 juillet dans la boîte mail des étudiants en Ingénierie et Conseil en Formation. Tout juste admis dans ce Master 2ème année, la scolarité de l'Université les informe que leur formation ne sera pas reconduite à la rentrée. Sans explications, Marie, étudiante concernée par cette suspension, tente d'obtenir des réponses auprès de l'administration de l'Université. "On m'a dit que les équipes pédagogiques manquaient de moyens humains et que l'idée de suspendre cette formation c'était aussi de mettre un peu de pression sur la présidence de l'Université, se souvient-t-elle, on m'a clairement dit les termes 'mettre en otage les étudiants' et c'est clairement ce que je ressens"

Si la direction ne nie pas le manque d'enseignants, d'autres facteurs impliquent la fermeture du master à la rentrée. "Objectivement, il n'y avait pas assez de candidats par rapport au vote qui a été fait en mars 2019 sur les seuils d'ouverture pour avoir une soutenabilité de la formation", justifie David Leroy, vice-président en charge du pilotage et de la qualité de la formation. Selon lui, cinq étudiants souhaitaient rejoindre le parcours Ingénierie et Conseil en Formation, il en aurait fallu dix pour qu'il puisse ouvrir.

Les étudiants inscrits dans un autre Master

L'Université a redirigé les étudiants lésés vers une autre formation mais l'alternative ne convainc pas Marie : "C'est un Master de recherche, donc ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire plus tard", explique la jeune femme qui devait effectuer son année en apprentissage. "Au téléphone, l'Université m'a dit qu'elle ne me devait rien parce que tant qu'elle n'avait pas signé de contrat d'apprentissage, elle ne s'engageait à rien", ajoute-t-elle. Marie s'est finalement tournée vers l'Université de Rennes pour faire sa rentrée en Ingénierie et Conseil en Formation. Elle devra s'y rendre une semaine tous les mois en parallèle de son apprentissage à Rouen.