C'est l'une des deux périodes les plus chargés pour les coiffeurs : les quelques jours avant la rentrée des classes et Noël. En ce moment, ce sont des fratries entières qui enfilent la blouse.

Quimper, France

J-7 ce lundi avant la rentrée des classes (le 3 septembre) ! Jetez un coup d’œil dans les vitrines des coiffeurs : Il n'est pas rare de voir deux ou trois têtes blondes (ou brunes ou rousses) assises en rang d'oignon sur les chaises en skaï remontées selon leur taille. Pour les coiffeurs, c'est l'une des deux périodes les plus tendues de l'année. "La rentrée et les fêtes de fin d'années, ce sont les _périodes les plus chargées pour nous_", confirme Céline, qui tient un salon sur les quais de l'Odet. Pas question d'avoir la frange trop longue au Photomaton pour les clichés d'identités qu'on va demander !

"Les petits se font tout beaux !", sourit Rachel dans les rues piétonnes. Elle fait cliqueter ses ciseaux derrière Camille qui a bien compris la leçon, sans avoir l'impression de trouver ça rasoir : _"Faut pas bouger..."Alors Camille ne bouge pas d'un cheveu, sauf ses lèvres, même s'il n'est pas très facile de reconnaître l'air. "Vous voyez on ne les martyrise pas, ils chantent"_. A côté de Camille, Evan, plus petit encore, qui joue à la statue de cire, à côté de sa mamie, à la coupe également toute fraîche.

Les petits se font couper les cheveux à quelques jours de la rentrée

"On a laissé poussé pendant l'été", admet leur maman, Magali, à côté de la mamie. Et pourquoi le faire juste avant la rentrée ? "Parce qu'après on n'aura plus le temps ! Chacun reprend son travail après, et on a rythme de dingue." Pour le moment, Magali a ses mèches mi-longues relevées par une pince, ça ne va pas durer :"Oui, j'y vais la semaine prochaine!"

C'est une période très chargée pour les coiffeurs, avec les rendez-vous familiaux regroupés, _"_la dernière quinzaine d'août et la première de septembre", remarque Rachel. On n'embauche pas, mais il faut gérer les plannings, parfois en coupant les cheveux en quatre, "c'est une question d'organisation".

Et il y a du travail : "On a de gros travaux, on rafraîchit et on reprend les couleurs", mises à mal par le soleil et les bains de mer de l'été. Alors les vacances dans la coiffure ? "Jamais à cette période", explique Céline, pour qui la rentrée est déjà bien loin derrière...