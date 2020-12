À quelques jours de Noël, la SPA de la Creuse alerte contre les "animaux cadeaux"

Avant Noël, les bénévoles et salariés de la SPA sont encore plus attentifs aux motivations des personnes qui souhaitent adopter un animal.

"Je veux un chien pour ma fille de 7 ans" ou "il faut que ça soit une surprise." En treize ans de bénévolat à la SPA de la Creuse, Sophie a trop souvent lu ce genre de messages à l'approche de Noël. Ces adoptions d' "animaux cadeaux" risquent de se terminer par un abandon selon elle. "C'est quelques mois après l'adoption du chiot de Noël qu'on récupère ces chiens qui sont devenus un peu trop imposants."

Le problème avec ces adoptions sur le vif, c'est que les futurs propriétaires n'ont pas forcément conscience de tout ce qu'implique le fait d'avoir un chien "qu'on a trouvé trop mignon. On ne l'a pas forcément éduqué et on ne s'en sort plus !"

Manouk par exemple a besoin d'être adopté par une famille qui connaît très bien les huskys pour être bien éduqué. © Radio France - Noémie Philippot

Chaque chien demande du travail en matière d'éducation explique Sophie. Il faut aussi penser aux balades régulières, à qui garde le chien pour l'escapade du week-end et aussi à quel type d'animal nous convient, "ce n'est pas clé en main !"

Filtrer les adoptions pour lutter contre les abandons

Pour lutter contre cette tendance à l'animal comme cadeau surprise, le refuge du Clocher a déjà fermé pour la semaine de Noël certaines années mais ce n'est pas l'idéal si de nombreux chiens arrivent à cette période. "On peut avoir des semaines très calmes et d'autres où on ne sait plus où les mettre, donc on ne peut pas se permettre de bloquer un mois parce qu'il y a Noël mais on se permet de filtrer les adoptions."

Une quarantaine de chiens attendent de trouver leur famille au refuge du Clocher à Saint-Sulpice-le-Guérétois. © Radio France - Noémie Philippot

Le tout c'est que les gens aient conscience que c'est pour la vie un animal.

Filtrer l'adoption, ça passe par des échanges par mail et plusieurs visites au refuge avant de repartir avec un compagnon à quatre pattes à la maison. Le travail des équipes de la SPA est en quelque sorte facilité par le coronavirus cette année car l'épidémie impose la fermeture du refuge au public.

"Ce n'est que sur rendez-vous" explique Sophie, ce qui implique d'en dire un peu plus sur ses motivations avant la visite. Cela permet entre autre de s'assurer qu'il s'agit bien "d'un souhait des parents, car on sait que les enfants, ce ne sont pas eux qui vont prendre en charge l'animal au quotidien."

Mais de belles adoptions ont lieu avant les fêtes. "On a des familles qui viennent pour faire plaisir d'abord aux parents, mais aussi à cette période pour faire plaisir aux enfants. Peu importe la période ou ils l'adoptent finalement le tout c'est que les gens aient conscience et comprennent bien que c'est pour la vie un animal."