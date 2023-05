À quelques semaines de l'été, la Côte-d'Or manque de surveillants de baignade

France Bleu Bourgogne. Est-ce qu'on a suffisamment de surveillants de baignade en Bourgogne ?

Patrice Liboz - Non, globalement, on n'en a pas assez, que ce soit en Bourgogne ou sur le plan national. On est dans une difficulté aujourd'hui effectivement, y compris par rapport au recrutement et à la formation de ces jeunes. On a peu de candidats.

C'est dû à quoi?

C'est multifactoriel, j'imagine. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il y a moins d'acquisition de l'apprentissage de la natation au niveau du scolaire. C'est un métier qui attire moins. C'est compliqué de recruter alors que pour autant, c'est un beau métier.

Comment peut-on inciter les jeunes à s'investir ?

L'incitation vient avant tout par une maîtrise du milieu aquatique. Il faut aller se baigner, il faut apprendre à nager, il faut maîtriser l'élément, sachant que c'est un élément qui est facile à maîtriser puisque notre corps flotte tout seul dans l'eau.

Globalement, on apprend moins bien à nager. Cela ne veut pas dire que nos collègues maîtres-nageurs sont moins bons. Ce n'est pas le problème. Ils sont malheureusement moins nombreux. Donc forcément, c'est plus compliqué. Les listes d'attente s'allongent dans la problématique. Il y a eu aussi l'arrivée d'une filière territoriale, la transformation d'un diplôme. A une époque, les CREPS formaient la totalité des maîtres nageurs. Aujourd'hui, il y a des diplômes différents qui font qu'effectivement il n'y a plus que les CREPS. Alors ça ne veut pas dire que les CREPS sont meilleurs que les autres. Mais effectivement, on avait une vue sur tout le monde. Donc peut être c'est une des raisons. Mais ce n'est pas la seule.

Elle consiste en quoi la formation ?

La première chose, c'est de passer un premier diplôme qui est le BNSSA, sauveteur aquatique, c'est un prérequis pour rentrer en formation. Ensuite, il suffit de s'inscrire dans une formation. Donc il y a un certain nombre d'organismes de formation, dont le Creps, qui mettent en place deux formations, une sur Dijon et une sur Besançon. Une formation qui dure de septembre à juin, avec des sélections qui sont en cours actuellement.

Ça coûte cher

Non, ça coûte pas cher. C'est même gratuit dans la mesure où par la voie de l'apprentissage, il y a un ticket gagnant qui est que le jeune a une rémunération à ses frais pédagogiques qui sont pris en charge. Et l'organisme de formation a un coût, contrat qui lui permet de mettre en place une formation de qualité. Donc non, ce n'est pas cher. Après, quand on est un peu plus vieux, c'est un peu plus compliqué. Pour autant, il y a un accompagnement individuel qui est toujours envisageable.

On va manque de maîtres-nageurs cet été en Côte-d'Or ?

On va manquer de maîtres nageurs et de sauveteurs aquatiques puisque les uns sont sur des baignades d'accès gratuite, les autres sont plutôt sur des baignades d'accès payant. Donc on va manquer. Oui, effectivement, c'est triste, mais ça reste la réalité et il est probable qu'il y ait des piscines qui puissent pas ouvrir, des plans d'eau naturels aussi. Dès lors que la baignade est aménagée et réglementée, effectivement, il y a une obligation de surveillance. Donc ça induit qu'effectivement ça va être compliqué.