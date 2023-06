A Quimper, des horaires raccourcis pour les nageurs à partir de septembre à la piscine Aquarive

Il va falloir s'organiser à partir de la rentrée de septembre. Les horaires vont être raccourcis pour les nageurs de la piscine Aquarive, à Quimper. Des travaux de réfection et d'entretien vont démarrer après l'été à la piscine Kerlan Vian. La piscine consacrée aux cours pour les scolaires, les associations et l'école de natation de Quimper Bretagne Occidentale, va donc fermer. Tous ces cours seront transférés vers la piscine Aquarive, dans le quartier Créac'h Gwen à Quimper, Aquacove à Briec et Aquaforme à Ergué-Gabéric.

Nouveaux horaires pour le grand public

Concrètement pour le grand public, les horaires d'accueil vont changer dès la rentrée de septembre :

lundi : 14h - 20h

mardi : 11h30 - 13h45

mercredi : 14h30 - 17h30

jeudi : 11h30 - 13h45

samedi : 15h - 19h

dimanche : 11h - 13h et 15h - 19h

En complément, une offre supplémentaire avec une ouverture matinale de 7h à 8h les mardis et vendredis matin sera mise en place, indique QBO dans un communiqué.

40% d'eau et d'énergie en moins

En mars dernier, le Conseil communautaire a adopté le projet de réhabilitation technique et structurelle de la piscine de Kerlan Vian. QBO indique que "les principaux éléments du programme de restructuration concernent la construction/reconstruction d’un nouveau bassin sportif carrelé, la reprise du bassin d’apprentissage (étanchéité, carrelage), la réfection de l’étanchéité entre les vestiaires et la salle d’escrime, des plages dans le hall bassin", etc.

Selon QBO, ces équipements devraient permettent "un gain jusqu’à 40% de consommation d’eau et d’énergie. Et cette phase de travaux n'est que la première. La rénovation thermique et énergétique de l’équipement ainsi que les prestations esthétiques associées (reprise des lambris, de l’éclairage de la halle des bassins…) seront réalisées dans un second temps. Le coût de l’opération s’élève à 4.982.000 euros."