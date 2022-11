A Quimper, le funéraire d'occasion a la cote

Quimper remporte le trophée du funéraire. Mais qu'est ce que c'est ? Eh bien ce prix créé cette année récompense les collectivités locales pour leurs initiatives dans le secteur funéraire. Quimper a donc été choisie parmi 75 candidatures. La capitale de la Cornouaille propose à la vente des monuments et objets funéraires d'occasion. Des stèles, pierres tombales, dalles ou encore des croix à petits prix récupérés lorsque les concessions expirent et ne sont pas renouvelées par leurs propriétaires.

Le catalogue est disponible sur le site internet de la ville de Quimper. Et les prix sont cassés : entre 200 et 700 euros pour un monument, contre plusieurs milliers d'euros neuf. "L’idée a été impulsée par des usagers qui s’interrogeaient sur le devenir des monuments dans les cimetières quimpérois lorsque les concessions expirent et ne sont pas renouvelées par leurs propriétaire, explique la Ville dans un communiqué. Au-delà de la démarche écologique et responsable, cette possibilité de réemploi permet aux personnes à revenus modestes d’offrir une sépulture à moindre coût à leurs défunts."

La vente est accessible sur tout le territoire national et à l'étranger.