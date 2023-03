A Quimper, seules 2,5% des femmes se sentent complètement en sécurité le soir et la nuit

Le collectif "Nous toutes" a lancé un questionnaire sur les violences sexistes et sexuelles à Quimper, en soirée et la nuit. Près d'une femme sur deux ayant répondu au sondage, affirme en avoir été déjà victime dans la rue. Il en sera question lors de la mobilisation du 8 mars, Journée internationale pour les droits des femmes.

"Le but du sondage était vraiment d'avoir des chiffres et des données qui n'existaient pas à l'échelle locale dans le monde de la nuit" , précise Denise Maréchal, militante quimpéroise à "Nous toutes".

"Les chiffres sont alarmants"

"Le son de cloche c'est souvent que Quimper est une ville tranquille et pas très festive. Or les chiffres sont quand même alarmants : seul 2,5% des femmes se sentent complètement en sécurité. Et cela met en avant aussi le rôle de témoin. Ca nous permet d'axer sur son importance. Et la première priorité c'est de pouvoir définir ce qu'est une violence."

La ville de Quimper déploie en ce printemps le dispositif "Demandez Angela" , pour permettre aux femmes qui ne se sentent pas en sécurité dans l'espace public de trouver refuge dans des bars, hôtels, restaurants, en demandant au personnel "Angela". Une réunion d'information a eu lieu en janvier.