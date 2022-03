À Quimper, un budget participatif pour donner vie aux projets des habitants

Vous rêvez d'un parking à vélo au coin de votre rue ? D'une aire de jeux pour enfants ou d'un parcours pieds nus ? D'installer des ruches sur les toits des bâtiments publics ? Bref vous avez des idées pour améliorer votre cadre de vie ou de travail à Quimper. Ça tombe bien, la ville lance, ce mardi 15 mars, son tout premier budget participatif. À la clé dès cette année : 400.000 euros destinés à réaliser les projets choisis, répartis équitablement entre les différents quartiers de la Ville (Penhars, centre-ville, Kerfeunteun et Ergué Armel) .

Vergers partagés, stands de troc, livres pédagogiques, c'est très large ! " Uisant Crequer

Pour déposer un projet, il suffit d'être âgé de plus de 10 ans et d'avoir évidemment un lien avec Quimper... D'y travailler, d'y habiter, d'y étudier ou d'y être bénévole. Il faut ensuite remplir un formulaire de quelques lignes. Pas de thématique imposée, on peut proposer ce que l'on veut, à quelques conditions tout de même : que le projet soit réalisable dans les 2 ans et qu'il concerne les compétences municipales - sport, culture, éducation, aménagement de l'espace urbain, etc. À titre d'exemple, à Brest ou l'on vote en ce moment pour la 3ème vague de projets participatifs, deux broyeurs à végétaux ont été mis à disposition des habitants, des stations de service aux cyclistes sont à l'étude, tout comme la création d'un espace culturel dédié à l'histoire de la ville.

Montrer comment fonctionne une municipalité

Le but : impliquer davantage les habitants dans la vie de la commune. "On ne cherche pas des boites à idées mais des porteurs de projets, explique Uisant Crequer, adjoint à la Maire Isabelle Assih, en charge du renouvellement démocratique. Des gens qu'on veut former au fonctionnement d'un projet municipal, aux budgets, les mettre en lien avec des agents, pour qu'ils comprennent leurs contraintes." En bref, leur faire découvrir les coulisses d'une municipalité.

Et ces "experts citoyens" porteront leur projet jusqu'au vote. "C'est des gens qu'on doit accompagner", explique l'élu. On souhaite toucher des gens qui ne sont pas à l'aise pour parler en public et les accompagner" via un système de "ruche à idées" qui les aidera à formaliser leur projet.

Intéressé ? Vous avez jusqu'au 24 avril pour déposer votre projet sur le site jeparticipeaquimper.bzh ou en remplissant un formulaire disponible à l’hôtel de ville et dans les mairies de quartiers. Les propositions jugées recevables par la mairie seront soumises au vote des habitants du 10 septembre au 22 octobre prochains. Les projets retenus se verront attribuer un budget maximal de 80.000 euros chacun.